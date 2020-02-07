Украина

Football.ua представляет анализ последних матчей Динамо на сборе в Турции.

В этом тексте не будет восхищений забитыми мячами Карлоса де Пены со штрафного или с центра поля, а также ликований по поводу крупных побед Динамо в последних двух контрольных матчах. Алексей Михайличенко перед началом второго тренировочного сбора обещал наигрывание игровых схем, а также состава на вторую часть сезона. Об этом и будем говорить по итогам двух матчей, а также о Динамо без Тамаша Кадара.

Итак, 4-2-3-1 от тренерского штаба Динамо и в поединке против Олимпии (5:0), и против Стремсгодсета (3:0). Оговоримся, что Михайличенко предоставил приблизительно одинаковое количество игрового времени обоим составам — 67 минут в первой игре и 23 минуты во второй.

Вашему вниманию состав, который вышел с первых минут в матче против Олимпии. Здесь отмечаем вновь позицию Виталия Буяльского, который номинально занимал правый фланг в связи с отсутствием Виктора Цыганкова, но постоянно смещался в центр. К слову о Цыганкове. Михайличенко пока что не знает сможет ли Виктор сыграть хотя бы в одном матче в Турции. Это означает, что лидер Динамо может пропустит вообще всю подготовку команды к сезону. Дежавю…

Еще один момент — это позиция всеми ненавистного Тамаша Кадара. Его место левого центрального защитника занял Мохаммед Кадири. Благо, что Артем Шабанов, со слов Михайличенко, приступит к работе в общей группе уже с сегодняшнего дня.

Второе сочетание футболистов выглядело следующим образом.

Единственное отметим, что Фран Соль, Назарий Русин, Денис Бойко и Георгий Бущан получали ровно по 45 минут в каждом из матчей.

Начнем с горяченького. Сбылась мечта многих болельщиков Динамо — Кадара отправили в молодежную команду, и его карьера в Украине, похоже, подходит к концу. Теперь киевляне остались вообще без защитников, владеющих первым пасом. Однако кого интересуют такие мелочи? У Динамо были и с Кадаром проблемы с позиционным нападением. Теперь их будет еще больше. Один из главных вопросов, который теперь стоит перед тренерским штабом — как без венгра переходить из обороны в атаку.

Мы специально следили в обоих отчетных играх о переходе Динамо из обороны в атаку через средний короткий пас. Знаете как в сочетание Кадири-Попов Динамо выходить в атаку, если не выносит мяч вперед? Никак! Ну, или почти.

География передач Кадири и Попова крайне скудна. Все это выглядело приблизительно так:

На этой визуализации схематически изображено зарождение позиционных атак Динамо.

К чему это мы ведем?! В отсутствии Кадара в Динамо нет центрального защитника способного найти вертикальной передачей плеймейкера, отрезав, таким образом, несколько футболистов соперника. Именно от первого паса центральных защитников зависит как будет развиваться позиционная атака. К тому же, имея защитника с хорошим пасом намного легче выходить из под высокого прессинга соперника. У Кадири первая передача отсутствует как навык. Ганец постоянно ищет ближнего, который сможет начать атаку.

Первый пас у Попова развит лучше, чем у Кадири. Денис несколько раз пытался верховым забросом вперед найти Франа Соля, но молодой защитник пока что не может полноценно заменить венгерского легионера в этом компоненте. В отсутствии Кадара выход Динамо из обороны может и вовсе скатиться на “бей вперед, а там поборемся”. К слову, Георгий Бущан так и делал — отдавал диагональ на Вербича.

Михайличенко после матча со Стремсгодсетом заявил, что остался доволен контролем мяча и прессингом. Именно над этими компонентами команда работала последние дни.

"...в принципе, мы довольны той работой, которую проделали ребята за эти два дня и сегодня тоже. И, конечно же, неплохо, что присутствует результат, но работать есть еще над чем. Были хорошие моменты, но были и ошибки. Поэтому, будем работать дальше", — отметил наставник.

Прессинг действительно сработал несколько раз, что и вылилось в забитые мячи в игре с Олимпией.

Динамо накрывало соперника у его же штрафной площади пятью-шестью футболистами. На стопкадре ниже пример с забитым голом. Футболисты Динамо накрыли возможных адресатов для передачи, а Дуэлунд вынудил соперника быстрее избавиться от мяча. Интересно, будут ли попытки прессинга Динамо эффективны с командами, которые умеют выходить из под высокого блока. Однако таких соперников во второй части сезона у Динамо не будет.

Высокий прессинг, хоть еще и не идеальный, дает Динамо все тот же инструментарий в атаке, который был при Александре Хацкевиче. Киевляне пока что не в состоянии создать что-то “самостоятельно”. Под “самостоятельно” мы подразумеваем позиционную атаку. Команда Михайличенко по итогам отчетных двух игр может ловить соперников на ошибках при переходе из обороны в атаку, а также при обрезках в центре поля. В таких ситуациях получаются быстрые переходы и создается острота. А вот провести осмысленные атаки от начала и до конца пока что получается крайне редко.

Однако у Динамо есть еще четыре матча в Турции, чтобы исправить это. Ближайший в воскресенье, 9-го февраля. В соперника у киевлян будет клуб Борац из Боснии и Герцеговины.