Представляем вашему вниманию видеообзор игры "горняков" на сборах.
ФК Шахтер
08 февраля 2020, 19:28
Шахтер к 81-й минуте проигрывал словенской Олимпии 0:1. Однако команда Луиша Каштру сумела собраться и за девять минут забила трижды – голы на счету Алана Патрика, Евгения Коноплянки и Жуниора Мораеса – 3:1 в пользу Шахтера.
Шахтер – Олимпия 3:1
Голы: Патрик, 82, Коноплянка, 89, Мораес, 90 – Вукушич,27.
Шахтер (1-й тайм): Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан.
Шахтер (2-й тайм): Пятов, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес.
Следующий матч Шахтер проведет завтра, 9 февраля, против латвийского Вентспилса. Встреча начнется в 9:00 по киевскому времени.