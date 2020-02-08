Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор игры "горняков" на сборах.

Шахтер к 81-й минуте проигрывал словенской Олимпии 0:1. Однако команда Луиша Каштру сумела собраться и за девять минут забила трижды – голы на счету Алана Патрика, Евгения Коноплянки и Жуниора Мораеса – 3:1 в пользу Шахтера.

Шахтер – Олимпия 3:1

Голы: Патрик, 82, Коноплянка, 89, Мораес, 90 – Вукушич,27.

Шахтер (1-й тайм): Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан.

Шахтер (2-й тайм): Пятов, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

Следующий матч Шахтер проведет завтра, 9 февраля, против латвийского Вентспилса. Встреча начнется в 9:00 по киевскому времени.