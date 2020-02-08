Украина

Менеджер "горняков" прокомментировал спарринг против словенцев.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением о контрольном поединке, в котором его команда обыграла Олимпию (3:1).

"У нас не получился первый тайм. Был всего один удар по воротам и мы не прессинговали. Не контролировали игру. Второй тайм совершенно другой, ведь соперник практически не добирался до наших ворот, и мы абсолютно спокойно создавали моменты и забили трижды".

"Результат — это меньшее, что меня интересовало, но побеждать всегда приятно. Игроки сегодня полностью отдались игре, я доволен".

"Витао на позиции правого защитника? Как вы знаете, Додо в сборной Бразилии, а доступен был лишь Сергей Болбат. Мы подумали, что Витао сможет сыграть на этой позиции. У него хватает качества. Он достаточно быстр, хороший пас, хорошая правая нога. Он выполнил свои функции достаточно эффективно", — сказал Каштру пресс-службе дончан.

Также вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка Шахтер — Олимпия.