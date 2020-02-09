Завершился очередной контрольный поединок луганчан.
Тренировка Зари, фото Заря
09 февраля 2020, 13:36
В очередном контрольном поединке на товарищеском сборе луганская Заря сумели минимально обыграть Флямуртари.
Напомним, в предыдущем поединке подопечные Скрипника также не пропустили, одолев Ордабасы (3:0).
Заря — Флямуртари 1:0
Голы: Белоцерковец, 75
Заря: Хмеловский, Каменюка, Вернидуб (Абу Ханна, 60), Поддубный, Иванисеня, Чайковский, Мильченко, Цыганикс, Лунёв, Алефиренко, Белоцероковец.
Напомним, сегодня, в 16:00, свой товарищеский поединок проведет киевское Динамо, которое померится силами с Борацом.