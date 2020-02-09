"Желто-черные" победили со счетом 2:0.
Александрия – Кызылжар, ФК Александрия
09 февраля 2020, 18:33
В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции Александрия одержала победу над казахстанским Кызылжаром со счетом 2:0. Голами в составе александрийцев отличились полузащитники Максим Третьяков и Богдан Мишенко.
Александрия – Кызылжар 2:0
Голы: Третьяков, 63, Мишенко, 71.
Александрия: Панькив, Бабогло, Пашаев, Дубра, Стецьков, Гречишкин, Довгий (Банада,82), Грицук (Тейшейра,82), Третьяков, Мишенко, Ситало.
Ранее сообщалось, что Александрия уступила казахстанскому Атырау.
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