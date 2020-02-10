Украина

Сенегальский нападающий будет выступать за "львов" до конца кампании-2019/20.

Нападающий Олимпика Матар Дийе продолжит карьеру в Карпатах, сообщает официальный сайт "львов".

22-летний сенегалец будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Финансовые детали сделки — не уточняются.

Стоит отметить, что Матар Дийе присоединился к Олимпику в январе 2019 года. За этот период легионер провел в украинской Премьер-лиге 23 матча, в которых забил 8 голов.

Напомним, ранее Олимпик арендовал у Луго экс-защитника Карпат Ореста Лебеденко.