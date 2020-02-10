31-летний вратарь вернулся в украинскую Премьер-лигу.
Антон Каниболоцкий, ФК Карпаты
10 февраля 2020, 23:13
Голкипер Антон Каниболоцкий продолжит карьеру в Карпатах, сообщает официальный сайт "львов".
31-летний украинец перешел в новый клуб на правах свободного агента и подписал соглашение как минимум до конца текущего сезона. Финансовые детали сделки — не уточняются.
Стоит отметить, что Каниболоцкий вернулся в чемпионат Украины впервые с 2017 года. За всю свою профессиональную карьеру он выступал за такие клубы, как Днепр, Кривбасс, донецкий Шахтер и азербайджанский Карабах.
Последним клубом украинца являлась польская Медзь, за которую в сезоне-2018/19 он провел 23 поединка и пропустил 32 гола. Прошлым летом Каниболоцкий разорвал контракт с Медзью и до сих пор оставался без команды.
Напомним, ранее Карпаты объявили об аренде Матара Дийе из донецкого Олимпика.