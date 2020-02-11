Майкон — о сборной Бразилии U-23: Быть капитаном действительно круто

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Два игрока Шахтера выступят на Олимпиаде-2020.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон прокомментировал возвращение в расположение клуба со сборной Бразилии U-23, с которой он и другой "горняк" Додо добыли путевку на Олимпиаду-2020.

"Очень сложный турнир, в котором нужно было занять первое или второе место, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду. И нам удалось это сделать после трудного старта в финальной четверке", — приводит слова хавбек пресс-служба "горняков".

На данном турнире Майкон удостоился чести надеть капитанскую повязку.

"Мы показали большое единство, знали, как работать с той самоотдачей, которую требовал турнир. Быть капитаном действительно круто. Но это не изменило моего поведения: капитан я или нет, играю или нет – изо всех сил стараюсь для своей команды".



Четыре года назад олимпийская сборная Бразилии выиграла золото. В составе команде выступали Неймар и Габриэль Жезус.

"Наша команда очень сильная и с отличными футболистами, которые играют как в великих европейских, так и в великих бразильских клубах. Я считаю, что сложно сравнивать то поколение и наше, поскольку у нас много квалифицированных исполнителей, но каждый может провести хороший турнир за сборную Бразилии".

"В Шахтер возвращаюсь здоровым. Чувствую себя хорошо и готов помочь в достижении всех наших целей во второй части сезона".

Другой игрок донецкого Шахтера Додо получил повреждение в сборной.