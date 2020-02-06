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Правый защитник Шахтера пропустит ближайший поединок.

Додо повредил левую лодыжку, находясь в расположении олимпийской сборной Бразилии, сообщает Globo Esporte.

Из-за травмы защитник Шахтера пропустит поединок против сборной Уругвая — его место займет игрок Атлетико Минейро Гуга.

В этом сезоне Додо провел 17 поединков на клубном уровне, забив два гола и сделав три результативных передачи.

Напомним, что за олимпийскую сборную Бразилии на турнире также выступает другой игрок Шахтера — Майкон.