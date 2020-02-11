Киевляне проведут спарринг с вице-чемпионом Беларуси.
Назарий Русин, фото ФК Динамо
11 февраля 2020, 15:08
Киевское Динамо продолжает подготовку к весенней части сезона. У команды Алексея Михайличенко на очереди контрольный поединок против вице-чемпиона Беларуси БАТЭ.
"Бело-синие" объявили состав на матч с борисовчанами.
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Шапаренко — Караваев, Вербич, Русин.
Запасные: Пиварич, Сирота, Романчук, Андриевский, Дуэлунд, Кадири, Де Пена, Соль.
Поединок Динамо — БАТЭ состоится сегодня, 11 февраля, в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка с Турции.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.