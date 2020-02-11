Украина

Киевляне проведут спарринг с вице-чемпионом Беларуси.

Киевское Динамо продолжает подготовку к весенней части сезона. У команды Алексея Михайличенко на очереди контрольный поединок против вице-чемпиона Беларуси БАТЭ.

"Бело-синие" объявили состав на матч с борисовчанами.

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Шапаренко — Караваев, Вербич, Русин.

Запасные: Пиварич, Сирота, Романчук, Андриевский, Дуэлунд, Кадири, Де Пена, Соль.

Поединок Динамо — БАТЭ состоится сегодня, 11 февраля, в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка с Турции.

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