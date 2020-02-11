Украина

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков все еще испытывает дискомфорт.

Виктор Цыганков начал тренироваться в общей группе с одноклубниками, сообщил комментатор клубного канала Динамо Вадим Власенко.

У 22-летнего футболиста повреждение передней поверхности бедра, из-за которого он не принимал участия в товарищеских матчах.

Несмотря на занятия в общей группе, у Цыганкова по-прежнему ограничения в тренировочном процессе.

В текущем сезоне Виктор провел 18 матчей в УПЛ: на его счету семь голов и шесть результативных передач.

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