Полузащитник Динамо Виктор Цыганков все еще испытывает дискомфорт.
ВИКТОР ЦЫГАНКОВ, ФОТО: ФК ДИНАМО
11 февраля 2020, 18:22
Виктор Цыганков начал тренироваться в общей группе с одноклубниками, сообщил комментатор клубного канала Динамо Вадим Власенко.
У 22-летнего футболиста повреждение передней поверхности бедра, из-за которого он не принимал участия в товарищеских матчах.
Несмотря на занятия в общей группе, у Цыганкова по-прежнему ограничения в тренировочном процессе.
В текущем сезоне Виктор провел 18 матчей в УПЛ: на его счету семь голов и шесть результативных передач.
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