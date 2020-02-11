Динамо — БАТЭ 1:1 Видео голов и обзор матча

На сборах в Турции между собой встречались Динамо и БАТЭ.

Подопечные Алексея Михайличенко не сумели обыграть белорусский коллектив, завершив матч ничьей.

Обзор поединка:

Динамо — БАТЭ 1:1

Голы: Вербич, 34 — Драгун, 68 (пен).

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Андриевский, 71), Шепелев (Дуэлунд, 46), Шапаренко — Караваев, Вербич, Русин.

Предупрежден: Кендзера.

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