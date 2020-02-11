Динамо — БАТЭ 1:1 Видео голов и обзор матча

На сборах в Турции между собой встречались Динамо и БАТЭ.
Подопечные Алексея Михайличенко не сумели обыграть белорусский коллектив, завершив матч ничьей.
Обзор поединка:
Динамо — БАТЭ 1:1
Голы: Вербич, 34 — Драгун, 68 (пен).
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Андриевский, 71), Шепелев (Дуэлунд, 46), Шапаренко — Караваев, Вербич, Русин.
Предупрежден: Кендзера.
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