Украина

Футболист доволен ходом подготовки "бело-синих".

Полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири рассказал как проходит подготовка команды ко второй части сезона.

"Мне нравится то, как проходят наши тренировки. Вы видите, как все игроки стараются во время этой межсезонной подготовки. Все хотят набрать хорошую форму к старту официальных матчей сезона и прилагают для этого максимум усилий. У нас в команде есть настоящие снайперы, для которых забить гол из-за пределов штрафной – не проблема", — начал футболист.

В матче против Бораца Кадири также удался гол с дальней дистанции.

"У меня тоже неплохо поставленный удар. И я не впервые забиваю подобный гол. В том эпизоде, когда я уже обвел игрока, ушел из-под его опеки, дело уже было по сути сделано. Я уже видел мяч в сетке ворот еще до своего удара".

Ганец рассказал, в какой форме находится сейчас команда.

"Мы очень продуктивно работаем. Тренерский штаб детально нам объясняет, как мы должны двигаться, забивать голы. Много внимания уделяется и беговой работе, физической выносливости. И это нам помогает".

"Так и должно быть, во время сборов мы должны выкладываться на все сто процентов на тренировках, в играх, чтобы подойти к сезону в отличной форме. Что касается меня, сейчас я чувствую себя в прекрасной форме".

"Я хорошо выдерживаю эти нагрузки. И все остальные игроки справляются, никто не жалуется. Все понимают, что им это нужно. Поэтому каждый работает на максимуме", — приводит слова опорника официальный сайт киевлян.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко посетил тренировочный лагерь Динамо и Шахтера.

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