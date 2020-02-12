Каниболоцкий: Мне нужно больше времени, чтобы набрать оптимальные кондиции

Украина

Вратарь дебютировал за новую команду спустя один день после перехода.

Новоиспеченный игрок львовских Карпат Антон Каниболоцкий прокомментировал дебютный поединок в составе "львов" против ХБ Кеге (3:3).

"Получилась насыщенная и боевая игра. Пытались выполнить установки тренерского штаба: где-то у нас это получилось, а где-то — нет. Но это учебно-тренировочные сборы, для этого мы и проводим матчи, чтобы выявить ошибки. Хорошо, что сумели проявить характер и отыграться, будем работать дальше", — цитирует вратаря пресс-служба "зелено-белых".

"Пенальти — это лотерея, где либо повезет, либо нет. Иногда заметно по игроку, куда именно он планирует пробить, поэтому стараюсь заранее не прыгать в угол. Но во время первого пенальти, если бы оттолкнулся от газона раньше, возможно, дотянулся бы до мяча. Второй одиннадцатиметровый удар футболист Кеге пробил очень удобно для голкиперов — не слишком высоко и не слишком сильно".

"Счастлив, что удалось выручить команду в нескольких эпизодах. Я не слишком долго тренируюсь с ребятами, поэтому мне нужно больше времени, чтобы набрать оптимальные кондиции и чувствовать себя лучше и стабильнее. Мы над этим работаем, время у нас еще есть. В пятницу нас ожидает матч против хорошей команды — брестского Динамо. У них есть классные исполнители, и есть возможность проверить свой уровень", — завершил голкипер.

Вашему вниманию видеообзор матча Карпаты — ХБ Кеге.