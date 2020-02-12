Украина

Вратарь высказался после вылета команды из Юношеской лиги УЕФА.

Голкипер Динамо U-19 Руслан Нещерет прокомментировал вылет его команды в матче Юношеской лиги УЕФА по серии пенальти от Динамо Загреб.

"Пенальти — это лотерея. Может, шансы отразить удары и были, но игроки тоже хорошо били".

"Матч хорватов против Шахтера в первой половине сезона? Осенью они много били по воротам, и вратарь Шахтера творил чудеса. А наша оборона сегодня сыграла хорошо, всего один удар по воротам был. Играли в свой футбол".

"Лично я полностью готов ко второй половине сезона. Задача в чемпионате U-19 только одна – выиграть", — приводит слова Нещерета официальный сайт киевлян.

Ранее свое мнение о поединке высказал главный тренер команды Игорь Костюк.