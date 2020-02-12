Украина

Игорь Костюк — о вылете команды из Юношеской лиги УЕФА

Главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк дал свою оценку поражению его команды в матче Юношеской Лиги УЕФА от Динамо Загреб.

"Все видели, что до последней минуты команда билась за результат. Был выполнен тот план на игру, о котором мы просили игроков. Против нас играла очень хорошая и организованная команда, но мы достойно противостояли, не давая создать им моменты у наших ворот, но и свои не реализовали".

"Это молодые футболисты. К сожалению, психология огромную роль играет, не все справились с волнением. Тренировать пенальти на тренировочном сборе, когда на тебя не давит результат — это одно дело. В таком матче были большие эмоции и волнение, то с этим нужно справляться".

"Теряли мяч в простых ситуациях? Это футбол. Никто не застрахован от ошибок. Главное, чтобы ошибки не приводили к взятию наших ворот. Достаточно было и положительных действий, а отношение игроков — это самое главное", — сказал Костюк.

Ранее главный тренер основной команды Динамо Алексей Михайличенко дал свою оценку спаррингу против Тобола.