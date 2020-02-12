Украина

Вингер прокомментировал поражение от Динамо Загреб.

Крайний полузащитник Динамо U-19 Георгий Цитаишвили высказал свое мнение о поражение его команды в матче Юношеской лиги УЕФА против Динамо Загреб.

"Не повезло нам сегодня. Пенальти – это лотерея. Исполнение важно, но здесь 50% на 50% — угадает вратарь или нет. Считаю, нужно было побеждать в основное время".

"Наша ошибка в том, что мы нечасто доводили мяч до ворот соперника и не завершали наши атаки. В этом поражении больше нашей вины, чем заслуги хорватов".

Также свой комментарий о прошедшем поединке дал главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк.