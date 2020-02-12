Украина

Также клуб обвинил "Украинскую правду" в нарушении закона о защите персональных данных.

Динамо, как и обещал президент клуба Игорь Суркис, выступило с официальным заявлением касательно материалов издания "Украинская правда" о размерах зарплат в клубе. СМИ утверждало, что они составляют от 4 до 21 тысячи гривен в месяц.

Динамо обвинило "Украинскую правду" в нарушении закона о защите персональных данных, ведь издание раскрыло личную информацию 600 сотрудников клуба. Кроме того, утверждает клуб, журналисты продемонстрировали свою некомпетентность в вопросах налогообложения зарплат и иностранного дохода резидентов Украины.

Между киевским клубом и его игроками существуют не только трудовые, но и гражданско-правовые отношения, связанные с рекламой и имиджевыми правами. В рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доходы от дочерней компании Динамо на Кипре.

Футболисты ежегодно отчитываются в налоговых декларациях и об этом виде дохода тоже. Поэтому, утверждает официальный сайт Динамо, в 2018 году игроки уплатили более 84,5 млн грн налогов, из которых НДФЛ – более 52 млн грн, а военный сбор – более 3,3 млн грн. Данные о 2019 году пока недоступны, поскольку срок декларирования еще не наступил.

Также Динамо предоставило налоговые декларации Дениса Бойко, Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука, чтобы подтвердить свое заявление.

Напоследок, Динамо потребовало от "Украинской правды" опровержения ложной информации и публичные извинения за разглашение персональных данных сотрудников клуба. Вопрос об обращении в правоохранительные органы пока остается открытым.