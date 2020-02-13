Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор спарринга с участием украинских команд.

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции Днепр-1 обыграл Александрию со счетом 2:1.

В составе Александрии гол забил Грицук, а у днепрян голами отличились Супряга и Булеца.



Александрия — Днепр-1 1:2

Голы: Грицук, 30 — Супряга, 10, Булеца, 56.

Александрия: Панькив (Рудик, 46), Протасов, Мирошниченко, Устименко, Банада, Стецков, Безбородко (Грицук, 9 (Тейшейра, 46)), Запорожан , Мельник, Ивахно (Бухал, 56), Мищенко.

Днепр-1: Юрчук (Клищук, 46), Полевой, Логинов, Папа Гуйе, Адамюк, Кравченко, Батагов, Ди Франко, Булеца, Коркишко, Супряга.

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