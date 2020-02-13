Украина

Тренер днепрян рассказал о готовности команды ко второй половине сезона.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке команды на тренировочном сборе в Турции.

В среду днепряне провели два спарринга, уступив китайскому Чанчунь Ятай (1:2) и обыграл Александрию (2:1).

"Подготовка идет нормально. Единственное, к сожалению, подхватили в команде желудочный вирус, поэтому первую игру сегодня пришлось играть экспериментальным составом. На вторую игру вышел состав, который мы планировали. Мне понравилась игра, вышла она боевой, а также плотный дождь ее не испортил. Всегда приятно играть против команды уровня Лиги Европы. Для нас это был важный экзамен, мы готовились к нему.

Мы надеялись на то, что футболисты выдержат 90 минут. Уже много команд на сборах так играет, а у нас не было еще такой возможности. И в первой игре сегодня фитнес-данные были очень хорошими, и сейчас, думаю, будет то же самое. Сюрпризом это не было.

Коллектив у нас достаточно дружный, а те же Адамюк, Сваток уже были у нас. Цурикова мы знали уже давно ... поэтому с новичками все нормально.

Мы уже примерно понимаем состав на стартовый матч. Есть четыре игрока, которые не смогут сыграть из-за дисквалификации. Считаю, процентов на 90 мы уже определились. И в последних двух матчах просто выберем, с каким соперником сыграем составом, который стартует", – рассказал Михайленко в интервью официальному сайту клуба.

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