Львовский горсовет предложил сделать Карпаты народным клубом

Украина

Карпаты могут стать муниципальной собственностью.

На заседании львовского горсовета депутаты большинством голосов проголосовали за проект возможного сотрудничества между городом и футбольным клубом Карпаты.

При условии, если нынешние владельцы Карпат на бесплатной основе готовы отдать клуб в попечительство территориальной общины, Львовский горсовет готов будет выполнить следующие пункты:

1. Принять ФК Карпаты под финансирование горсовета;

2. Подготовить и подать на рассмотрение программу создания "Народной команды Карпаты";

3. Продление льготного периода использования стадиона Украина и тренировочных полей;

4. Обеспечение развития детского футбола во Львове;

5. Изучить международный опыт функционирования подобных команд.

Ранее исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал, в какой экономической ситуации находится клуб.