Львовский горсовет предложил сделать Карпаты народным клубом

Карпаты могут стать муниципальной собственностью.
Фото ФК Карпаты
13 февраля 2020, 15:07
На заседании львовского горсовета депутаты большинством голосов проголосовали за проект возможного сотрудничества между городом и футбольным клубом Карпаты.
При условии, если нынешние владельцы Карпат на бесплатной основе готовы отдать клуб в попечительство территориальной общины, Львовский горсовет готов будет выполнить следующие пункты:
1. Принять ФК Карпаты под финансирование горсовета;
2. Подготовить и подать на рассмотрение программу создания "Народной команды Карпаты";
3. Продление льготного периода использования стадиона Украина и тренировочных полей;
4. Обеспечение развития детского футбола во Львове;
5. Изучить международный опыт функционирования подобных команд.
Ранее исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал, в какой экономической ситуации находится клуб.
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