Украина

Львовский клуб столкнулся с финансовыми трудностями.

Исполнительный директор Карпат Ростислав Яцишин рассказал о ситуации в клубе и прокомментировал кадровые усиления.

"Перед сбором команду, по разным причинам, оставила довольно солидная группа игроков, поэтому наша задача совместно с тренерским штабом была такой: на основе тех ребят, которые изъявили желание остаться в Карпатах, создать максимально положительный микроклимат и благодаря этому нивелировать кадровые потери. Главная цель, которую мы преследовали – не стать слабее, и я надеюсь, что нам удалось справиться с этой непростой миссией.

Наверное, ни для кого не секрет, что период до и после отпуска команды были очень критическими, что не могло не сказаться на итоговом результате Карпат в турнирной таблице. К счастью, мы уже забыли о гнетущей атмосфере, ультиматумы и недовольство – с теми, кто остался, мы переступили эту строчку и будем двигаться дальше. Сейчас честь клуба защищают те, кто прекрасно понимает: Карпаты ждет очень тяжелая весна.

Карпаты и раньше не шиковали, но сейчас мы вынуждены перейти в режим жесткой экономии. Все игроки – те, которые остались, и те, которые пришли, – это прекрасно понимают. Они вместе с тренерами не собираются сдаваться и мириться с последним местом в таблице.

Что касается нашей трансферной политики, то мы, прежде всего, привлекли к сбру наиболее талантливую молодежь. К сожалению, из-за вызова в юношеские сборные к первой команды не присоединились еще несколько очень перспективных воспитанников клубной школы и академии.

Первые новички, Алексей Хахлев и Андро Гиоргадзе, уже полностью адаптировались к условиям, также с командой тренируются Владимир Танчик и Геннадий Пасич – они очень хорошо знакомы Роману Санжар, поэтому не исключено, что с ними будут подписаны контракты. Опять же, подчеркну – ребята прекрасно понимают, на что идут.

Подписание Матара, игрока, который несколько раз шокировал болельщиков Карпат в конце прошлого чемпионата, конечно, придаст остроты впереди. Сенегалец приехал в расположение Карпат с большим желанием помочь вытянуть команду с последнего места. Идентичное настроение и у опытного кипера Антона Каниболоцкого", – приводит слова Яцишина официальный сайт клуба.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.