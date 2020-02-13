Украина

Защитник оценил готовность команды ко второй части сезона.

Капитан ФК Львов Сергей Борзенко поделился впечатлениями от работы на сборах под руководством Егише Меликяна.

"У каждого наставника свое видение, поэтому каждый сбор чем-то отличается. Было интересно, иногда сложно. Преобладала работа с мячом, хотя была и беговая работа. Фактически для нас это был второй этап подготовки к весенней части сезона — первый прошли в Украине в январе", — приводит слова футболиста пресс-служба УПЛ.

Зимой команду покинул Владимир Адамюк, а на его позицию был подписан Сергей Люлька.

"Владимир сделал свой выбор, я желаю ему удачи в новом клубе, а нам надо двигаться вперед. По Люльке — да, для Сергея амплуа правого защитника родное, он именно там будет играть".

Футболист рассказал, что ФК Львов не стоит на месте и развивается в плане диджитализации.

"Очень активное развитие проходит! По сути, весь период тренировочных сборов тренеры знакомили нас с тем, в котором мы находимся состоянии. Грубо говоря, кто сколько набегал. В частности, активно использовались катапульты".

Борзенко рассказал, что перед стартом весенней части сезона, Львов, возможно, проведет спарринг с Прикарпатьем.

"Знаю, что запланированный еще один спарринг — кажется, с Прикарпатьем. В целом будем тренироваться. Теперь имеем выходные, после их завершения нам подробнее раскроют план работы на неделю", — заключил капитан.

Ранее о готовности команды ко второй части сезона рассказал Егише Меликян.

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