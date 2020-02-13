Защитник оценил готовность команды ко второй части сезона.
Сергей Борзенко, фото ФК Львов
13 февраля 2020, 16:14
Капитан ФК Львов Сергей Борзенко поделился впечатлениями от работы на сборах под руководством Егише Меликяна.
"У каждого наставника свое видение, поэтому каждый сбор чем-то отличается. Было интересно, иногда сложно. Преобладала работа с мячом, хотя была и беговая работа. Фактически для нас это был второй этап подготовки к весенней части сезона — первый прошли в Украине в январе", — приводит слова футболиста пресс-служба УПЛ.
Зимой команду покинул Владимир Адамюк, а на его позицию был подписан Сергей Люлька.
"Владимир сделал свой выбор, я желаю ему удачи в новом клубе, а нам надо двигаться вперед. По Люльке — да, для Сергея амплуа правого защитника родное, он именно там будет играть".
Футболист рассказал, что ФК Львов не стоит на месте и развивается в плане диджитализации.
"Очень активное развитие проходит! По сути, весь период тренировочных сборов тренеры знакомили нас с тем, в котором мы находимся состоянии. Грубо говоря, кто сколько набегал. В частности, активно использовались катапульты".
Борзенко рассказал, что перед стартом весенней части сезона, Львов, возможно, проведет спарринг с Прикарпатьем.
"Знаю, что запланированный еще один спарринг — кажется, с Прикарпатьем. В целом будем тренироваться. Теперь имеем выходные, после их завершения нам подробнее раскроют план работы на неделю", — заключил капитан.
Ранее о готовности команды ко второй части сезона рассказал Егише Меликян.
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