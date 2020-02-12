Украина

Тренер львовян рассказал о готовности команды к весенней части сезона.

Главный тренер Львова Егише Меликян подвел итоги тренировочного сбора команды в Турции.

"Сегодня завершили сбор в Турции. Это был наш седьмой контрольный поединок, причем последние три дня были очень насыщенные – три матча подряд.

Вчера для нашего штаба было крайне важно проверить силы на фоне шестой команды УПЛ. В этом спарринге мы выставили наш основной состав.

Против армянской команды Лори играл наш второй состав. Сделано это было для того, чтобы все футболисты в обойме Львова получили необходимую игровую практику.

Доволен ли я итоговым 1: 1 сегодня? Важно, что обошлось без травм. Заметно, что команда "наелась". Все-таки мы долгое время находились на этом сборе. Сейчас команда вернется домой, футболисты получат заряд позитива от общения с родными и близкими. Ну а дальше по плану – матч с Олимпиком.

Всеми мыслями мы уже в этой игре. Нас ждет напряженный весенний этап чемпионата.

Верю, что выполненная работа на зимних сборах не пройдет даром и весной команда будет выглядеть достойно", – рассказал Меликян в интервью официальному сайту клуба.

Матч Олимпик – Львов в 19-м туре УПЛ состоится 22 февраля.

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