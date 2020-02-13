Дончане выиграли очередной контрольный поединок.
фото Олимпик
13 февраля 2020, 19:47
На тренировочном сборе Олимпик в рамках очередного контрольного поединка сумел минимально обыграть Динамо Батуми.
Ранее сообщалось, что дончане заключили контракт с защитником Дмитрием Литвином.
Динамо Батуми — Олимпик 0:1
Гол: Балашов, 20
Олимпик: Альими — Ксенз, Лукьянчук, Снурницын, Пасич (Литвин, 75), Вербный (Цымбалюк, 75), Тейшейра (Дегтярев, 80), Романовский (Политыло, 75), Балашов (Чогадзе, 80), Завийский (Кравчук, 75), Шахаб (Баланюк, 75)