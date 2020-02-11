Украина

Дмитрий Литвин рассказал о подробностях перехода в Олимпик.

Дмитрий Литвин очень рад тому факту, что буде работать под руководством Висенте Гомеса, а также рассказал про процесс адаптации.

"Олимпик искал левоногого центрального защитника. И, как мне сказали, Висенте Гомес лично был заинтересован в моих услугах. Я рад возможности поработать под руководством этого наставника. Слышал о нем много хорошего еще со времен, когда он работал в Динамо. Уверен, смогу многому у него научиться.

Меня здорово приняли в команде. Футбольный мир довольно тесен: со многими ребятами я был знаком. С Зотей (Иван Зотько) мы и вовсе делили одну комнату в Металлисте. Здесь отличный коллектив и созданы все условия, чтобы прогрессировать как командно, так и индивидуально", — приводит слова Литвина официальный сайт дончан.

Напомним, что кроме Литвина Олимпик также подписал нападающего Дениса Баланюка.