Украина

Луганский клуб провел заключительный спарринг в рамках второго тренировочного сбора.

Второй тренировочный сбор луганской Зари, который проходил в рамках подготовки к весенней части сезона, подошел к концу.

В финальном товарищеском матче подопечные Виктора Скрипника сыграли против белорусского Торпедо-БелАЗ. Заря владела преимуществом на протяжении всего поединка, однако финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Луганский клуб уже завтра, 15 февраля, вернется в Украину. В рамках второго сбора Заря не пропустила ни одного гола.

Заря — Торпедо 0:0

Заря (Первый тайм): Махарадзе, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Юрченко, Цвек, Леднев, Кочергин, Хомченовский, Перович

Заря (с 62 минуты): Махарадзе, Вернидуб, Поддубный, Иванисеня, Мильченко, Лунев, Громов, Чайковский, Белоцерковец, Каменюка, Цыганикс