Санжар: Провели продуктивную работу на турецких сборах

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Главный тренер Карпат Роман Санжар подвел промежуточные итоги.

Карпаты и Динамо-Брест сыграли вничью в товарищеском матче.

"Сегодняшний наш соперник был мастеровитым, Динамо добавило в конце игры. Мы сделали замены, ведь я хотел предоставить игровую практику нашим молодым ребятам на фоне такой команды, но где-то упустили игроков Динамо и пропустили голы".

"Разберем наши ошибки и в будущем постараемся их избегать. Хочу, чтобы игроки поняли: даже на сборах, имея преимущество в матче, не нужно терять концентрацию, потому что любой соперник может этим воспользоваться. Хорошо, что это произошло в спарринге, ведь результат в товарищеских встречах для нас не так важен, и самое главное, чтобы футболисты именно в игре пережили вот такие моменты и запомнили на будущее, что расслабляться нельзя. Основную часть поединка мы доминировали на футбольном поле, а затем отдали инициативу, пропустили голы, могли еще и проиграть, но хорошо, что Кудрик отразил пенальти".

"Считаю, что мы провели продуктивную работу за 21 день турецких сборов. Больше всего я доволен тем, что никто из игроков не получил серьезного повреждения. У нас были хорошие спарринги, я увидел в деле нашу молодежь, мы провели достаточно большой объем работы, поэтому сборами я доволен", — приводит слова Романа Санжара официальный сайт Карпат.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Карпаты — Динамо-Брест.