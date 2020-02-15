Украина

Клуб из Первой лиги подписал молодого нападающего.

Нападающий Металлиста 1925 Сергей Петров перешел в Агробизнес, сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта молодого форварда с клубом из Первой лиги остаются неизвестными. Игрок уже присоединился к новой команде на тренировочном сборе и провел несколько контрольных поединков.

Ранее 22-летний игрок также выступал в составе таких клубов, как Волынь, Зирка, Львов и Рух.

Напомним, на этой неделе Агробизнес также подписал нападающего Дмитрия Козьбана.

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