Украина: Первая лига

Форвард присоединился к клубу из Первой лиги.

Бывший нападающий Кремня Дмитрий Козьбан стал игроком Агробизнеса, сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта форварда с клубом из Хмельницкой области остаются неизвестными.

Козьбан выступал в составе Кремня с сентября прошлого года. В первой половине сезона 30-летний игрок провел 9 поединков, отличившись шестью голами.

В начале января нападающий расторг контракт с Кремнем и получил статус свободного агента.

На данный момент Агробизнес занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 19 туров.

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