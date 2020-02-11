Форвард присоединился к клубу из Первой лиги.
Дмитрий Козьбан, ФК Агробизнес
11 февраля 2020, 10:36
Бывший нападающий Кремня Дмитрий Козьбан стал игроком Агробизнеса, сообщает официальный сайт клуба.
Детали контракта форварда с клубом из Хмельницкой области остаются неизвестными.
Козьбан выступал в составе Кремня с сентября прошлого года. В первой половине сезона 30-летний игрок провел 9 поединков, отличившись шестью голами.
В начале января нападающий расторг контракт с Кремнем и получил статус свободного агента.
На данный момент Агробизнес занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 19 туров.
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