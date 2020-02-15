Украина

Стали известны стартовые составы команд.

Динамо Киев проведет заключительный спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником "бело-синих" в этом контрольном матче станет Динамо Тбилиси.

Главный тренер Алексей Михайличенко решил выпустить на поле состав, который близок к основному.

Матч Динамо Киев – Динамо Тбилиси состоится в Белеке и начнется в 16:00. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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