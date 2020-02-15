Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского матча киевлян.
ИГРОКИ ДИНАМО, ФОТО ФК ДИНАМО
15 февраля 2020, 11:45
Динамо завершит второй тренировочный сбор контрольным поединком против Динамо из Тбилиси — чемпиона Грузии.
Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени. Видео-трансляция поединка:
Напомним, что к тренировкам в общей группе вернулись Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.
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