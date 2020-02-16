Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Днепр-1 в рамках турецкого сбора встречался с казахстанским Кайратом и уступил в результативной встрече со счетом 2:4.

Обзор матча:

Днепр-1 — Кайрат 2:4

Голы: Супряга, 62, Булеца, 82 — Косович, 21, Вржещинський, 37, Дугалич, 45+2, Тингисбаев, 82.

Днепр-1: Юрчук, Полевой, Логинов, Гуйе, Адамюк, Батагов (Хобленко, 67), Ди Франко, Когут (Снижко, 43), Булеца, Коркишко (Чичиков, 76), Супряга.

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