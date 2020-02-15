Украина

Контрольный матч между Днепром-1 и Кайратом завершился в пользу команды из Казахстана.

Свой предпоследний товарищеский матч в Турции Днепр-1 сыграл против Кайрата и проиграл.

Уже в первом тайме днепряне пропустили три безответных мяча, а после перерыва голы Супряги и Булецы позволили лишь избежать крупного поражения.

В воскресенье, 16 февраля, Днепр-1 сыграет против грузинского Динамо из Батуми. Начало в 16:30 по киевскому времени.

Днепр-1 — Кайрат 2:4

Голы: Супряга, 62, Булеца, 82 — Косович, 21, Вржещинський, 37, Дугалич, 45+2, Тингисбаев, 82.

Днепр-1: Юрчук, Полевой, Логинов, Гуйе, Адамюк, Батагов (Хобленко, 67), Ди Франко, Когут (Снижко, 43), Булеца, Коркишко (Чичиков, 76), Супряга.

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