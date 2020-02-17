Украина

Игрок находился полгода вне футбольного поля.

Зимний новичок Днепра-1 Андрей Цуриков прокомментировал свое возвращение на футбольное поле после длительной травмы. У футболиста был разрыв отводящей мышцы из-за чего он находился вне игры с лета прошлого года.

В матче против Динамо Батуми (2:1) игрок дебютировал за Днепр-1.

"Для меня очень важно было дебютировать, сыграть, пусть и в товарищеской встрече, так как пропустил очень много. Шаг за шагом прогрессировать. Очень важно почувствовать вкус победы перед чемпионатом, чтобы тоже играть с тем же настроем и самоотдачей", — приводит слова футболиста официальный сайт днепрян.

Вашему вниманию видеообзор матча Днепр-1 — Динамо Батуми.

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