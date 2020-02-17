Украина

Менеджер львовян подвел итог подготовки команды.

Главный тренер Львова Егише Меликян дал свою оценку тренировочному сбору команды перед возобновлением второй части чемпионата.

"У нас обошлось без серьезных травм, это меня радует. Также радует отношение футболистов к работе. Они понимают какая у нас цель, что от них требуется, и пытаются все выполнить на максимуме. Поэтому у нас все произошло на позитиве".

"Какие-то вопросы уже возникали по ходу, но это рабочий процесс. Поэтому сбор состоялся так, как и планировалось".

"Новые игроки? Не хочу говорить по фамилиям. Но отмечу, что если мы кого-то взяли, то мы рассчитываем на этих футболистов. Мы видим, что они могут помочь", — цитирует Меликяна официальный сайт львовян.

Также свое мнение о прошедшем тренировочном сборе высказал защитник команды Сергей Борзенко.