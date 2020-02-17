Менеджер львовян подвел итог подготовки команды.
Егише Меликян, фото Львов
17 февраля 2020, 08:42
Главный тренер Львова Егише Меликян дал свою оценку тренировочному сбору команды перед возобновлением второй части чемпионата.
"У нас обошлось без серьезных травм, это меня радует. Также радует отношение футболистов к работе. Они понимают какая у нас цель, что от них требуется, и пытаются все выполнить на максимуме. Поэтому у нас все произошло на позитиве".
"Какие-то вопросы уже возникали по ходу, но это рабочий процесс. Поэтому сбор состоялся так, как и планировалось".
"Новые игроки? Не хочу говорить по фамилиям. Но отмечу, что если мы кого-то взяли, то мы рассчитываем на этих футболистов. Мы видим, что они могут помочь", — цитирует Меликяна официальный сайт львовян.
Также свое мнение о прошедшем тренировочном сборе высказал защитник команды Сергей Борзенко.