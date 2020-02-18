Украина

Капитан ковалевского клуба подвел итоги двух прошедших тренировочных сборов своей команды.

В субботу, 15 февраля, Колос завершил программу контрольных матчей на сборах и теперь готовится к старту второй половины украинской Премьер-лиги.

Капитан ковалевского клуба Виталий Гавриш поделился впечатлениями проведенной подготовкой и отметив высокий уровень нагрузок во время сборов.

"В первую очередь мы довольны, что сборы наконец-то завершились. Для нас это было мучением. Тяжело, но нужно терпеть. Я считаю, что мы выполнили свою работу добросовестно, полностью отдавались как на тренировках, так и во время матчей. Думаю, мы провели положительный отрезок времени".

"Сейчас я полностью восстановился и с нетерпением жду старта чемпионата. Если раньше у нас сборы длились два-два с половиной месяца, то сейчас у нас было два небольших сбора, и мы должны были наработать все запланированное за это время".

"Тяжело, но у Руслана Владимировича Костышина не бывает легких сборов. Нам остается только работать, терпеть у выполнять установки тренера. Думаю, что мы справились", — заявил Гавриш в интервью пресс-службе Колоса.

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