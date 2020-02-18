Ящишин: Все документы для создания Народного клуба готовы к передачи в горсовет

Украина

В скором времени должен состояться процесс передачи ФК Карпаты под руководство Львовского горсовета.

Исполнительный директор львовских Карпат Ростислав Ящишин выразил готовность передачи соответствующих документов в городской совет для создания Народного клуба.

"Будучи уполномоченным управляющей компанией, владеющей 50% корпоративных прав, готов немедленно передать их в собственность общины города. Все необходимые документы полностью подготовлены для передачи".

"Остается единственный вопрос — кто именно является тем уполномоченным ответственным лицом? Кому именно передавать права? Надеемся поскорее получить ответ на этот вопрос от Львовского городского совета, чтобы юридически завершить процедуру создания Народной команды" - приводит слова Ящишина пресс-служба Карпат.

Напомним, Львовский горсовет проголосовал за проект создания Народного клуба Карпаты, а в свою очередь ФК Карпаты выразили готовность передать все корпоративные документы городской общине.