Украина

Корпоративные права клуба будут бесплатно переданы в собственность города.

Футбольный клуб Карпаты переходят в собственность общины города Львова. Данное заявление опубликовано на официальном сайте "зелено-белых".

Вчера, 13 февраля, Львовский горсовет единогласно проголосовал за проект принятия Карпат под муниципальное финансирование и создания Народного клуба, при условии, если права на клуб бесплатно будут переданы городу.

Пресс-служба "львов" объявляет о готовности осуществления данного проекта и выражает благодарность в адрес мэра Львова Андрея Садового и городского депутата Григория Козловского.

Также Карпаты официально сообщили, что корпоративные права будут бесплатно переданы в собственность территориальной общины города.

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