Геннадий Пасич: Необычно, что мы с братом впервые будем не в одной команде

Украина

Футболист выразил довольство тем, что перебрался к львовянам.

Хавбек Геннадий Пасич стал игроком львовских Карпат. Футболист поделился своими впечатлениями от перехода к "львам".

"Очень рад подписать контракт с Карпатами, ведь это, безусловно, большой клуб. Мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить прописку в элите украинского дивизиона. Будем бороться до конца. Процесс адаптации у меня уже прошел, ведь провел трехнедельные сборы вместе с командой. Здесь очень хороший коллектив, все ребята мне помогают, поэтому все замечательно", — приводит слова полузащитника пресс-служба Карпат.

В Карпатах Пасич будет работать под руководством Романа Санжара, с которым ему приходилось работать в донецким Олимпиком. Также игрок подчеркнул, что впервые за профессиональную карьеру он и его брат (Евгений Пасич) будут защищать цвета разных клубов.

"Работал раньше с Романом Санжар Олимпике, именно он меня пригласил в Карпаты, поэтому это был один из ключевых факторов перехода к "зелено-белым". Необычно, что мы с братом впервые будем не в одной команде (улыбается), но это жизнь. Буду пытаться забивать голы и помогать команде одерживать исключительно победы, делать все, что от меня зависит".

"К матчу против Днепра-1 я готов на все 100%, от этого поединка жду положительного результата. Хочу обратиться к болельщикам с просьбой: приходите на стадион, поддерживайте и верьте в нас, мы в долгу не останемся", — заключил игрок.

Дебютировать на официальном уровне за Карпаты Пасич сможет уже в воскресенье, 23 февраля, против Днепра-1 в УПЛ.