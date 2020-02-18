Львовяне подписали еще одного новичка.
Геннадий Пасич, ФК Карпаты
18 февраля 2020, 16:39
Бывший полузащитник Олимпика Геннадий Пасич перешел в Карпаты, сообщает официальный сайт львовского клуба.
Левый вингер подписал контракт со "львовами" до конца сезона. В составе "зелено-белых" новичок будет играть под 41-м номером.
Пасич выступал в составе Олимпика с февраля 2018 года, перейдя из Вереса. Всего в футболке "олимпийцев" 26-летний игрок провел 43 матча, в которых отличился пятью голами.
Ранее сообщалось, что Карпаты также подписали полузащитника Владимира Танчика.
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