Украинская ассоциация футбола назначила арбитров на поединки ближайшего тура.
ВИТАЛИЙ РОМАНОВ, ФОТО: ФК ДИНАМО
18 февраля 2020, 21:27
Официальный сайт Комитета арбитров УАФ опубликовал информацию, кто будет обслуживать ближайшие матчи чемпионата Украины.
Суббота, 22 февраля:
Мариуполь – Заря (Ярослав Козык, Мукачево)
Динамо – Ворскла (Виталий Романов, Днепр).
Воскресенье, 23 февраля:
Карпаты – Днепр-1 (Дмитрий Кутаков, Киевская область)
Александрия – Колос (Юрий Иванов, Донецкая область)
Шахтер – Десна (Евгений Арановский, Киев)
Олимпик – Львов (Константин Труханов, Харьков).
Также смотрите результаты спаррингов клубов УПЛ во время зимних сборов.
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