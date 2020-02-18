Украина

Украинская ассоциация футбола назначила арбитров на поединки ближайшего тура.

Официальный сайт Комитета арбитров УАФ опубликовал информацию, кто будет обслуживать ближайшие матчи чемпионата Украины.

Суббота, 22 февраля:

Мариуполь – Заря (Ярослав Козык, Мукачево)

Динамо – Ворскла (Виталий Романов, Днепр).

Воскресенье, 23 февраля:

Карпаты – Днепр-1 (Дмитрий Кутаков, Киевская область)

Александрия – Колос (Юрий Иванов, Донецкая область)

Шахтер – Десна (Евгений Арановский, Киев)

Олимпик – Львов (Константин Труханов, Харьков).

Также смотрите результаты спаррингов клубов УПЛ во время зимних сборов.

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