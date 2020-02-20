20-летний голкипер Кучеренко пополнил ряды клуба из Ковалевки.
Евгений Кучеренко, ФК Колос
20 февраля 2020, 22:35
Колос на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря Евгения Кучеренко.
20-летний украинец подписал с новым клубом полноценный контракт на два с половиной года. В команде из Ковалевки он будет выступать под 71-м номером.
Стоит отметить, что Кучеренко является воспитанником донецкого Шахтера. Последним его клубом была португальская Лейрия.
Ранее сообщалось, что Андрей Богданов вернулся к тренировкам Колоса.
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