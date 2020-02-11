Хавбек восстановился после простуды.
Андрей Богданов, ФК Колос
11 февраля 2020, 08:05
Полузащитник Андрей Богданов оправился после болезни и вернулся к тренировкам Колоса в общей группе, сообщает официальный сайт украинского клуба.
На занятиях ковалевского клуба на турецком сборе в понедельник хавбек работал вместе с партнерами по команде и продолжал подготовку ко второй половине сезона.
Напомним, Богданов присоединился к Колосу этой зимой, покинув Десну на правах свободного агента. В текущем сезоне УПЛ 30-летний игрок провел 11 поединков, отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что к тренировкам Колоса вернулся полузащитника Олег Ильин.
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