Украина

Хавбек восстановился после простуды.

Полузащитник Андрей Богданов оправился после болезни и вернулся к тренировкам Колоса в общей группе, сообщает официальный сайт украинского клуба.

На занятиях ковалевского клуба на турецком сборе в понедельник хавбек работал вместе с партнерами по команде и продолжал подготовку ко второй половине сезона.

Напомним, Богданов присоединился к Колосу этой зимой, покинув Десну на правах свободного агента. В текущем сезоне УПЛ 30-летний игрок провел 11 поединков, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что к тренировкам Колоса вернулся полузащитника Олег Ильин.

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