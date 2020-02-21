Тете — в топ-10 самых дорогих бразильцев до 21 года

Украина

Трансферная стоимость хавбека достигает 17 млн евро.

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал подборку самых дорогих бразильских футболистов в возрасте до 21 года.

Среди десяти лучших игроков нашлось место полузащитнику донецкого Шахтеру Тете, чья стоимость составляет 17 млн евро. С таким показателем 20-летний игрок располагается на восьмой строчке.

Первое место делят между собой два 19-летних игрока мадридского Реала Винисиус Жуниор и Родриго. Их цена на рынке — 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Тете, Додо и Леднев вошли в список самых перспективных игроков по версии УЕФА.