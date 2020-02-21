Тете — в топ-10 самых дорогих бразильцев до 21 года

Трансферная стоимость хавбека достигает 17 млн евро.
Тете, фото: ФК Шахтер
21 февраля 2020, 01:05
Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал подборку самых дорогих бразильских футболистов в возрасте до 21 года.
Среди десяти лучших игроков нашлось место полузащитнику донецкого Шахтеру Тете, чья стоимость составляет 17 млн евро. С таким показателем 20-летний игрок располагается на восьмой строчке.
Первое место делят между собой два 19-летних игрока мадридского Реала Винисиус Жуниор и Родриго. Их цена на рынке — 50 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Тете, Додо и Леднев вошли в список самых перспективных игроков по версии УЕФА.
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