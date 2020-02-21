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Football.ua подготовил лонгрид по сборам киевской команды.

Первые сборы киевского Динамо под руководством Алексея Михайличенко (в его второй период в клубе) подошли к концу, а уже в ближайшую субботу столичная команда примет Ворсклу в 19-м туре Favbet-лиги. Давайте делать первые выводы после увиденного в Турции.

Итак, 12 контрольных спаррингов вместила в себя зимняя подготовка Динамо на побережье Средиземного моря. Тренерский штаб сразу дал понять, что упор на первом сборе будет на физику, а на втором этапе подготовки команду ждет тактика, наигрывание состава, различные комбинации и т.д.

Ресурс transfermarkt помогает, пусть и поверхностно, но все же сравнить уровень команд, с которыми встречалось Динамо прошлой зимой в Испании, и сейчас в Турции.

Еще один момент: нынешней зимой Динамо сыграло 12 спаррингов против 8 в Испании в 2019 году. Ну, и не будем забывать, что соперники на тренировочных сборах подбираются под конкретные задачи. К примеру, Легия и Хайдук — команды, которые любят высокий прессинг, а значит можно поработать над выходом из обороны в атаку. Нигде, кроме как на сборах такого давления на оборону Динамо не будет.

Кадровые вопросы

Главная трагедия прошедших сборов — потеря Виктора Цыганкова. Хавбек пропустил полностью уже вторые сборы кряду. Напомним, что летом Виктор также не сыграл ни одного матча в Австрии. Сейчас же Цыганков вернулся в общую группу под конец второго сбора. В этот раз одного из лидеров атаки Динамо беспокоило воспаление мышц. По последней информации, Цыганков продолжает работать в общей группе, однако пока что непонятно, сколько времени потребуется Виктору, чтобы набрать нужные кондиции. Но тренерский штаб в отсутствие Цыганкова наиграл новое интересное сочетание футболистов, о котором мы поговорим немного позже.

Второй проблемой для Динамо стала потеря основного нападающего Артема Беседина. Кто бы там ни смеялся с Артема, а на его счету 8 голов и один ассист в первой части сезона. Напомним, что Беседина подозревают в употреблении запрещенных препаратов.

Не забываем и Жерсона Родригеса, которого сплавили в аренду. Таким образом, на сборах Михайличенко имел в своем распоряжении вернувшегося из аренды Назария Русина и Франа Соля, который около года не забивал в официальных матчах...

Третью проблему Динамо сочинило себе само… Ну конечно же, речь о любимце киевской публики Тамаше Кадаре. Михайличенко отправил венгра в дубль перед началом второго сбора. Что примечательно в большинстве европейских чемпионатов трансферное окно уже было закрыто. Динамо пока что не продало венгра, не выручив ни цента, и лишило себя основного левоногого защитника с первым пасом. Интересно, что ни клуб, ни Алексей Михайличенко, на которого якобы накричал венгр, ни сам игрок эту ситуацию никак не комментируют. Вообще ни слова, как будто и не было такого футболиста.

Ценность (или нет) Кадара мы можем ощутить лишь после 5-7 официальных матчей. Пока что Кадара заменил Шабанов. Похоже, Артем будет безоговорочно основным, ведь за его спиной лишь молодой Александр Сирота. А больше левоногих центральных защитников в распоряжении Михайличенко нет.

Игровая схема, тактические маневры

Алексей Михайличенко несколько раз в общении с клубной пресс-службой повторял фразу о том, что тренерский штаб хочет добавить разнообразия команде в плане атаки. Наставник Динамо выбрал основным сочетанием 4-2-3-1 с двумя центральными полузащитниками. Михайличенко на первых сборах в нескольких матчах пробовал уже обкатанный вариант Александром Хацкевичем 4-1-4-1, но весь второй сбор был посвящен именно схеме с треугольником вершиной к чужим воротам.

В 4-2-3-1 Михайличенко выбрал в качестве двух центральных полузащитников Владимира Шепелева и Сергея Сидорчука. Интересно, что оба полузащитника регулярно менялись местами, появляясь то ближе к правому флангу, то к левому.

Что имеем на выходе: Шепелев немного чаще смещался ниже к центральным защитникам и помогал выводить мяч из обороны в атаку. Сидорчук же при выходе из обороны через пас занимал место на поле между Владимиром и атакующим полузащитником. Тут и дает о себе знать отсутствие Кадара. Теперь опорный полузащитник должен чаще садиться к центральным защитникам, чтобы выводить мяч из обороны в атаку за счет среднего/короткого паса. Чаще этим полузащитником являлся Шепелев. Как итог, Динамо лишается одного ресивера (принимающего), который сможет развернуть атаку уже ближе к воротам соперникам. На эту роль идеально подходит Виталий Буяльский, но никак не Сидорчук. Виталий хорошо работает с мячом под давлением, Сергей — нет.

Михайличенко, видимо, понимает это и изобрел новую роль для Буяльского в отсутствие Цыганкова. Виталий выходил номинально на правом фланге атаки, но по факту чаще находился либо в полуфланге, либо вообще в центре. Таким образом, Динамо получало нужного ресивера в финальной трети.

Решение с Буяльским или с Шапаренко, который сыграл один матч против Бораца в этой роли, дает тренерскому штабу пространство для маневра. Если Виктор Цыганков не сможет сыграть в каком-то отдельном матче, а такая проблема, похоже, будет в ближайших турах, то позицию правого полузащитника могут занять Георгий Цитаишвили, Александр Караваев, Виталий Буяльский или же Николай Шапаренко.

Смещения Буяльского/Шапаренко в середину создают перегруз в центральной оси, что отвлекает защитников, которые не всегда могут сориентироваться с каким конкретно исполнителем им играть. К тому же, полностью весь фланг в атаке достается крайнему защитнику, о подключении которого соперники и вовсе могут забыть. Подобные эпизоды возникали в матче с Борацом, когда шесть футболистов Динамо отвлекали на себя внимание игроков соперника в центре поля или ближе к левому флангу, а Кендзера делал рывок, за которым не успевали защитники. Остается лишь иметь в составе футболиста, который сможет регулярно и, главное, вовремя доставлять мяч в свободную зону диагональной передачей.

Здесь у Сидорчука диагональный пас получился идеальным.

Похоже, что под конец второго сбора тренерский штаб определился с составом, который будет основным в ближайших матчах. Вопросы остаются лишь по четырем позициям: вратарь, правый полузащитник в отсутствие Цыганкова, атакующий полузащитник и нападающий.

Прессинг

Прессингу, на наш взгляд, должна быть отведена отдельная “глава”. На данный момент это чуть ли не главный аргумент в атаке Динамо. Михайличенко уделил этому много внимания в тренировочном процессе и получил результат. Динамо вынуждало соперников ошибаться под давлением. Отметим, что таким образом, удачный высокий прессинг позволяет футболистам Динамо атаковать, как говорится “на пространстве”, а не взламывать массированную оборону.

Из того что мы подметили, для киевлян триггер прессинга — когда соперник с мячом оказывается ближе к боковой линии. Тогда игроки Динамо включаются в активную стадию прессинга.

В высоком блоке Динамо участвует 5 футболистов, а один из пары центральных полузащитников остается страховать прессингующих. Пока мяч у соперника в центральной оси киевляне лишь перекрывают возможные варианты передачи. В момент, когда мяч оказывается ближе к боковой линии футболисты в тройках начинают активно прессинговать соперника. Таким образом, игроки Динамо загоняют соперника ближе к боковой линии, где у него, понятное дело, меньше пространства, чем в центре поля. Посмотрим будет ли это работать в ближайших официальных матчах.

Пока что прессинг — это чуть ли не единственный аргумент Динамо в атаке в плане командной игры. Вынесем за скобки индивидуальные действия отдельных футболистов. Высокий прессинг позволяет отобрать мяч на подступах к чужой штрафной в момент, когда команда соперника не заняла нужные позиции для обороны. То есть, понятное дело, что при отборе на чужой половине поля игроки Динамо будут иметь много пространства, чтобы провести свою быструю атаку.

Настораживающие моменты

Мы вот уже несколько сезонов подряд говорим о Динамо и позиционном нападении. Была небольшая надежда на эти сборы в Турции: "ну, а вдруг попробуют". Нет, не попробовали. Михайличенко несколько раз декларировал, что Динамо хочет контролировать мяч. Кстати, в большинстве матчей Динамо доминировало в этом компоненте, но как воплотить контроль в забитые голы или же просто в опасные моменты, не всегда понимало.

Киевляне пока что испытывают проблемы с тем, как доставить мяч в штрафную или вывести партнера на ударную позицию, когда команда-соперника глубоко защищается. Лишь в последнем матче в Турции (против Динамо из Тбилиси) мы увидели намеки на качественный и интересный "взлом" обороны соперника.

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