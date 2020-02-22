Украина

Черногорский нападающий не стал откладывать голы за луганчан в долгий ящик.

Нападающий Зари Михайло Перович забил свой первый в официальных матчах гол за луганчан.

Михайло открыл счет в матче против Мариуполя, воспользовавшись передачей Тымчика на 62-й минуте. Этот гол стал первым в украинской Премьер-лиге в 2020 году.

Спустя пять минут Богдан Леднев удвоил преимущество Зари точным ударом со штрафного, но уже на 69-й Дмитрий Мишнев сократил отставание – 1:2.

Перович присоединился к Заре этой зимой в статусе свободного агента, а до этого выступал на родине за Будучность.

Вы можете следить за ходом матча Мариуполь – Заря в текстовой трансляции от Football.ua.