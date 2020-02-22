Украина

Матч против Мариуполя стал памятным для полузащитника Зари.

Хавбек Зари Дмитрий Хомченовский сыграл свой 150-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины, сообщила пресс-служба клуба.

Дмитрий провел на поле 60 минут, после чего был заменен на Владислава Кабаева.

По состоянию на 84-ю минуту счет в матче 2:1 в пользу Зари. Отметим, что дебютным голом за луганчан отметился черногорец Михайло Перович.

Вы можете следить за окончанием игры Мариуполь – Заря в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.