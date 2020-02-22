Матч против Мариуполя стал памятным для полузащитника Зари.
Дмитрий Хомченовский, Заря
22 февраля 2020, 15:45
Хавбек Зари Дмитрий Хомченовский сыграл свой 150-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины, сообщила пресс-служба клуба.
Дмитрий провел на поле 60 минут, после чего был заменен на Владислава Кабаева.
По состоянию на 84-ю минуту счет в матче 2:1 в пользу Зари. Отметим, что дебютным голом за луганчан отметился черногорец Михайло Перович.
Вы можете следить за окончанием игры Мариуполь – Заря в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.