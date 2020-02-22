Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура УПЛ между Динамо и Ворсклой.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко обошелся без сюрпризов при выборе основного состава команды на матч против полтавской Ворсклы. Стоим отметить долгожданное появление в основе датчанина Миккеля Дуэлунда, который окончательно залечил свои травмы и cумел впечатлить тренерский штаб на подготовительных сборах.

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Буяльский, Дуэлунд, Вербич — Русин

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Де Пена, Караваев, Пиварич

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Кане, Шехич, Пуцлин, Ребенок — Кулач, Степанюк

Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Габелок, Васин

Матч Динамо — Ворскла начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.