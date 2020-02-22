Украина

Полузащитник Динамо отметился красивым голом в 19-м туре Премьер-лиги.

Хавбек Динамо Виталий Буяльский открыл счет в матче против Ворсклы. Вышедший справа центральный полузащитник отправил мяч в ворота прямо с фланга. Отметим не самые уверенные действия голкипера полтавчан Дмитрия Резника.

На 62-й минуте Руслан Степанюк после подачи Игоря Пердуты сравнял счет. По состоянию на 66-ю минуту на табло 1:1. Вы можете следить за событиями матча Динамо – Ворскла в текстовой трансляции от Football.ua.

Отметим, что на игре Динамо – Ворскла впервые в украинской Премьер-лиге используется VAR.